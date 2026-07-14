Identifican el primer nombre completo de un astrónomo y matemático maya en Guatemala

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Arqueólogos identificaron el primer nombre completo de un astrónomo y matemático maya en Guatemala, como resultado de una investigación en el sitio arqueológico Xultún, en Petén.

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Como parte de los hallazgos del Proyecto Arqueológico San Bartolo-Xultún se descifró un texto jeroglífico, localizado en un mural, que habla del autor de una compleja fórmula matemática y astronómica.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

¿Cuál es el nombre completo del astrónomo y matemático maya encontrado en Guatemala?

Se trata de Sak Tahn Waax, que puede traducirse como "Zorro de Pecho Blanco", según los investigadores, es el único ejemplo conocido de una obra atribuida a un matemático maya del período Clásico.

Astrónomo y matemático maya, Sak Tahn Waax, un hallazgo, arqueológico primordial. (Foto: Ministerio de cultura y deportes)

El hallazgo forma parte de un conjunto de inscripciones descubiertas en 2010, en la estructura 10K-2, una posible zona residencial en el sitio arqueológico, donde se cree que habría vivido el autor junto con otros Taaj, como le llaman a los astrónomos y matemáticos mayas.

Otros hallazgos del astrónomo y matemático maya

En el área se identificó diversos cálculos y tablas que emplean unidades de tiempo astronómicas y de sistemas de medida y organización de calendarios, registros únicos descubiertos hasta la fecha.

Los cálculos atribuidos a Sak Than Waax evidencian su gran conocimiento en las relaciones y patrones entre distintos ciclos temporales, como el recuento ritual de 260 días, el año solar y los ciclos de Venus y Marte.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

¿Cómo se realizó el hallazgo del primer nombre completo de un matemático maya?

Un conjunto de datos fue decifrado a través de un análisis epigráfico de más de 50 microtextos matemáticos y astronómicos inscritos en la pared.

A pesar de que el texto termina con el nombre de Sak Tahn Waax se desconoce si fue el propio matemático quien lo escribió.

Para descifrar el mural los investigadores utilizaron dibujos a escala, fotografías y escaneos de las inscripciones, que fueron mejorados de manera digital revelando once jeroglíficos.

Foto: MInisterio de Cultura y Dpoertes.

Proyecto Arqueológico San Bartolo-Xultún

Es dirigido por Boris Beltrán y Heather Hurst. Xultún es un yacimiento arqueológico con plazas, edificios y campos de juego de pelota, ubicado a unos a 40 kilómetros del parque nacional Tikal.

Con información del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.