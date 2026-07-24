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Se registra una colisión quíntuple sobre la calzada Roosevelt esta tarde (Video)

  • Por Reychel Méndez
24 de julio de 2026, 17:53
El paso vehicular se podría complicar durante las diligencias correspondientes(Foto ilustrativa: iStock)

El paso vehicular se podría complicar durante las diligencias correspondientes(Foto ilustrativa: iStock)

Sobre este hecho vehicular solo se reportan daños materiales y complicación vehicular sobre este tramo.

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Durante la tarde de este viernes 24 de julio, se reportó una colisión quíntuple sobre la calzada Roosevelt y 10 avenida de la zona 7.

La Policía municipal de Tránsito (PMT) indicó que solo se registraron daños materiales en los vehículos implicados.

Asimismo, indicaron que agentes de la PMT brindan apoyo en la regulación del tránsito, ya que el carril central permanece obstruido mientras se realizan las diligencias correspondientes y determinar como sucedió la colisión.

Por medio de un video compartido por las autoridades, se observa que los vehículos quedaron con daños visiblemente notorios, además de líquidos derramados en la cinta asfáltica.

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