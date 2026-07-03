Picop cae a barranco y deja a dos adultos mayores con heridas de gravedad

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Las víctimas transportaban en el picop varios quintales de maíz cuando sucedió el percance vial.

Dos adultos mayores resultaron con heridas de gravedad luego de que el vehículo en el que viajaban cayera al fondo de un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad.

El accidente de tránsito ocurrió en San Francisco El Alto, Totonicapán, a la altura del kilómetro 202 de la carretera que conduce hacia la comunidad de San Antonio Sija.

El automotor accidentado es un vehículo tipo picop que transportaba varios quintales de maíz, el cual cayó a un riachuelo. Tras el fuerte impacto, la cabina del automotor quedó destruida, dejando atrapados a sus dos ocupantes.

Vecinos del sector reaccionaron rápidamente y unieron esfuerzos para rescatar a las víctimas antes de la llegada de los cuerpos de socorro.

Los adultos mayores sufrieron múltiples heridas y traumas. (Foto: José García/Colaborador)

Múltiples traumas y heridas

"Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron de urgencia al lugar del percance a bordo de la unidad de rescate RD-119. A su llegada, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los dos pacientes, de 60 y 63 años de edad, ambos originarios del municipio de San Carlos Sija, informo Walter Tzoc, del cuerpo bomberil de esta localidad.

Según el reporte de los rescatistas, los dos adultos mayores presentaban múltiples traumas y heridas en diferentes partes del cuerpo debido a la gravedad de la caída.

Luego de ser estabilizados en la escena del accidente, los heridos fueron trasladados hacia un centro asistencial privado en la cabecera departamental de Quetzaltenango para recibir atención médica especializada.