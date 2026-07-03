¡Atención! Subsidio a los combustibles finaliza a media noche

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El apoyo temporal en los precios del combustible concluirá debido al agotamiento de la disponibilidad presupuestaria asignada por ley.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicó que este jueves 2 de julio a las 24:00 horas finalizará el subsidio a los combustibles, conforme a lo establecido en el Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

El motivo de la conclusión de este apoyo temporal es por el agotamiento de la disponibilidad presupuestaria asignada por ley, según informaron las autoridades de la cartera.

Sin embargo, los precios de referencia continuarán vigentes en las estaciones de servicio hasta agotar los inventarios adquiridos bajo el amparo de la Ley de Apoyo Temporal a los Combustibles.

Por lo tanto, en los próximos días volverán los precios a los valores normales del mercado internacional de combustibles.

El MEM agregó que continuará monitoreando el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles, así como las condiciones del mercado nacional, esto con el fin de mantener informada a la población y adoptar las acciones que correspondan dentro del marco de la ley.

Debido al agotamiento de la disponibilidad presupuestaria, el apoyo temporal a los combustibles finalizará este jueves 2 de julio a las 24:00 horas. Los precios de referencia se mantendrán hasta agotar existencias; posteriormente, volverán gradualmente a los valores normales. pic.twitter.com/6RtRjwYb6G — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 3, 2026

Petróleo a la baja

Los precios del petróleo han ido disminuyendo en los últimos días, luego de que Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo para habilitar nuevamente el estrecho de Ormuz.

Ambos países continúan en conversaciones finales, pero los precios del petróleo lograron descender desde el pasado 16 de junio por debajo de los 80 dólares, algo que no sucedía desde inicios de marzo pasado.

Este jueves, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en septiembre, cerró en $71.80 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, quedó en $68.69 dólares por barril.