Piden ayuda para la escritora Isabel de los Ángeles Ruano

"Mendigaré / no importa, porque ahora que provengo de territorios olvidados / puedo decir con verdad a mis hermanos, me cortaron la lengua y me pusieron marcas al rojo vivo, pero en nombre de ustedes yo sufrí en el silencio", es uno de los versos de la poeta guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano, por quien ahora piden ayuda.

Pese a ser una aclamada escritora guatemalteca, Ruano acumula años de pasar desapercibida. Su trayectoria ha sido amplia. Entre sus ojos tristes y ropa desajustada, las personas que la ven observan a la mujer que un día fue periodista, docente y galardonada por su poesía.

A veces las apariencias engañan. Luego de sufrir trastornos mentales a los 40 años, se dedicó a la venta ambulante de chicles, dulces y a veces, hasta sus poemas.

Quien la ve por la calles jamás imaginará que la persona que les vendió un chicle fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, el cual le fue concedido por el Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes en 2001.

Necesita ayuda

Sin embargo, ahora necesita ayuda. El miércoles, el usuario de Twitter @El_Fherbury alertó sobre su situación. La pandemia también la ha afectado. Sin buses y sin personas en las calles, no hay nadie que compre su producto.

"La reconocí desde que la vi, sin pensar nada le pregunté cómo estaba y me respondió con una mirada muy tierna que llevaba un día sin comer y me pidió dinero. Me partió, así que sin dudarlo le compré un poco de víveres y la acompañé a su vivienda. Decidí hacer la publicación y he recibido más ayuda que ya le fue entregada", detalló el joven a Soy502.

Entregan víveres a la poetiza Isabel de los Ángeles Ruano. (Foto: Cortesía/Soy502)

La situación de Ruano es complicada, ya que además de alimentos, debe tomar algunos medicamentos, los cuales no ha podido comprar debido a la falta de recursos, por lo que se continúa haciendo una recaudación a través de la cuenta @El_Fherbury a quien pueden escribirle en mensaje directo para ayudar a Isabel de los Ángeles Ruano.