Médicos del Parque de la Industria denuncian falta de pago

Los médicos que denunciaron precariedades en el hospital temporal del Parque de la Industria volvieron a manifestarse ya que aseguran que la situación no ha mejorado y siguen sin recibir salario, pese a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social asegura que han trabajado para resguardar la integridad de los profesionales.

Uno de los médicos que labora en el hospital del Parque de la Industria habló con Soy502 y explicó que lo único que ha cambiado desde el 12 de mayo, cuando realizaron las denuncias, es que ahora cuentan con mascarillas N95 y que la comida ya no llega fría.

Sin salario

"Aún con todo y la presión mediática no nos han pagado. Hemos trabajado desde marzo y no hemos recibido ni un solo centavo, siguen argumentando que hay procesos burocráticos que se deben cumplir", manifestó el médico, quien aseguró que alrededor de unos 30 doctores ya firmaron contrato, pero que aún así no han recibido salario.

De acuerdo con el médico, les han dotado de batas de protección personal, pero "no son aptas" para atender a pacientes positivos, ya que además de ser muy calientes, no dan la protección que se requiere y los que son adecuados están reservados para el área de intensivo. "Yo estoy trabajando con equipo que me donó el Club Rotario", explicó.

"Sabemos que hay batas en existencia, pero nos dan la excusa de que están reservadas para el área de intensivo. Esto no debería de ser así. En tal caso deben conseguir más o comprar más, pero no privarnos a nosotros del equipo necesario y que tengamos que usar otras batas que son menos seguras", expresó el profesional.

Sin respuesta

Luego de la denuncia de los médicos el pasado 12 de mayo, el viceministro de Hospitales, German Scheel, desmintió la denuncia de los médicos del hospital y aseguró que contaban con todo el equipo. Además, aseguró que todos sus señalamientos se hubieran podido resolver con diálogo, pese a que los galenos indicaron que han pedido reuniones y no han sido atendidas.

Dos días después de la denuncia de los médicos, el vicepresidente Guillermo Castillo se hizo presente al hospital del Parque de la Industria y aseguró que los médicos tienen "lo básico" para funcionar.

El vicepresidente Guillermo Castillo visitó el hospital temporal del Parque de la Industria el 14 de mayo.

"Como ya lo hemos dicho, el Gobierno está haciendo todo lo necesario para que ellos tengan el equipo que necesitan", dijo Castillo al concluir la reunión con los médicos, quienes aprovecharon para entregarle un pliego de peticiones. Según el médico entrevistado por Soy502, las peticiones no han sido atendidas a la fecha.

"Estamos a la espera de que nos responda el vicepresidente, así como estamos a la espera de que nos digan si vamos a optar al Bono de Riesgo, porque no lo establece el contrato y no estamos en el renglón de los médicos que pueden optar a ello, así como tampoco se establece una indemnización por contagio, es un contrato genérico, no nos dan ni garantías, ni bonos", lamentó el galeno.

La semana pasada los médicos también recibieron la visita del ministro de Salud, Hugo Monroy, quien les dijo que estaba abierto al diálogo, pero durante estos días los han buscado en su despacho para entregarle la misma carta que le dieron al Vicepresidente, pero no los ha atendido.

"Nos prometió que nos recibiría. Nuestras autoridades en el Hospital también se han mostrado reacias a dialogar. Están firmes en su posición de que el pago no depende de ellos y que es un proceso burocrático que es por ley que tienen que hacer esos protocolos, pero no hay algo que nos diga que se están gestionando las demandas que hemos hecho", manifestó el médico.

Al respecto, Soy502 trató de contactar a la subdirectora del Hospital del Parque, Jessica Orozco, pero no atendió las llamadas. Mientras que la vocera del Ministerio de Salud, Ana Lucía Gudiel, dijo: "Por lo que sé, se les ha dado EPP (equipo de protección personal) que son adecuados y la alimentación es de buena calidad, de hecho se le ha ido mejorando la alimentación".

Sin respuestas

El silencio no ha sido sólo para los médicos y los periodistas. La tarde del miércoles, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, invitó al ministro de Salud a una conferencia virtual donde participarían varios médicos que laboran en los diferentes hospitales nacionales, pero no atendió la convocatoria.

Lamentablemente el @MinSaludGuate Hugo Monroy perdió la oportunidad de intercambiar testimonios con los médicos, quienes pusieron en evidencia la verdad sobre la situación en los Hospitales tal como se puede observar en la entrevistahttps://t.co/l59U98AetO — Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) May 21, 2020

La magistratura de conciencia también había convocado al viceministro de Hospitales, quien no atendió el llamado y a los directores de los hospitales Roosevelt, Marco Barrientos y del San Juan de Dios, Jorge Solares, se excusaron. La reunión se llevó a cabo con los jefes de Emergencia de ambos hospitales. Estos manifestaron que los centros se encuentran al límite de su capacidad.