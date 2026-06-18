Sector energético e industrial solicitan certeza jurídica para impulsar proyectos

-

Sectores destacaron la importancia de garantizar certeza jurídica para el desarrollo de proyectos energéticos que impulsan la inversión en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian que algunas municipalidades frenan proyectos de infraestructura

Representantes de los sectores industrial y de generación renovable señalaron que diversos proyectos energéticos en Guatemala enfrentan obstáculos en algunos procesos municipales, situación que está retrasando obras importantes para fortalecer la infraestructura eléctrica del país y solicitan mayor certeza jurídica.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER) señalaron a través de un comunicado que varios proyectos de generación y transmisión de energía enfrentan retrasos relacionados con permisos, licencias y decisiones tomadas a nivel municipal.

Manifiestan la necesidad de garantizar certeza jurídica para promover inversión, empleo y desarrollo en el país. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, indican que estas situaciones generan incertidumbre para las inversiones y pueden afectar la planificación de infraestructura considerada estratégica para el país.

Asimismo, mencionaron que la expansión de la red eléctrica es un tema de interés nacional y señalaron la importancia de mantener coordinación entre el Gobierno, las municipalidades y el sector privado para facilitar el desarrollo de proyectos que permitan atender la creciente demanda de energía.

AGER destacó que el consumo de electricidad continúa aumentando y que los proyectos adjudicados en los últimos años serán clave para garantizar el suministro en el futuro. También añadió que uno de los principales desafíos es lograr que estas inversiones avancen y entren en operación dentro de los plazos establecidos.

"AGER reconoce y valora la autonomía municipal y la descentralización. No obstante, su ejercicio debe ser congruente con la legislación vigente y la política pública nacional, a fin de garantizar condiciones que favorezcan el desarrollo de proyectos estratégicos del país", indicó.

AGER destacó que la demanda de electricidad mantiene una tendencia de crecimiento en el país. (Imagen: AGER)

Por su parte, la CIG advirtió que la falta de certeza jurídica puede tener efectos en la confianza de los inversionistas y en la ejecución de proyectos de largo plazo.

"Esta falta de certeza no solo retrasa el crecimiento del sistema eléctrico, sino que también expone al Estado a litigios internacionales cuyos costos terminan siendo pagados por los guatemaltecos", señaló.

También mencionó que el retraso de nuevas obras podría limitar la incorporación de fuentes energéticas más eficientes y afectar la competitividad del país.