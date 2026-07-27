Esto sucedió con el piloto que realizó un viraje prohibido en Los Próceres

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Agentes le habrían advertido de no realizar la maniobra y al hacer caso omiso, terminó siendo sancionado.

Un conductor realizó una maniobra inadecuada en el bulevar Los Próceres y terminó multado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El hecho se registró en la 4 avenida de este bulevar en la zona 10, cuando el conductor de un vehículo tipo camioneta intentó hacer un viraje prohibido.

Ante la acción, agentes de la PMT le advirtieron de no realizar la maniobra, a lo que hizo caso omiso. Metros más adelante lo detuvieron y al solicitar sus documentos, verificaron que se conducía con la licencia vencida desde el 2023.

Los agentes procedieron a sancionar al conductor por el viraje y por conducir con la licencia vencida según la normativa vigente.

Se recomienda conducir con precaución y seguir las instrucciones de los agentes de la PMT.