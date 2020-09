El plan del Consejo de Ministros después del Estado de Calamidad

El Consejo de Ministros de Estado se reunió este martes por la tarde para evaluar las acciones que cada institución tomará después del Estado de Calamidad, que vence el próximo 5 de octubre y que ya no tendrá prórroga.

La reunión se realizó con la presencia remota del presidente Alejandro Giammattei. También participó el vicepresidente Guillermo Castillo, quien reclamó por las acciones "tardías" para atender las necesidades de la población causadas por el Covid-19 y el confinamiento parcial establecido para contener la propagación del virus.

Según el ministro de Economía, Antonio Malouf, desde hace varias semanas ya sabían que "existía la posibilidad de que no se prorrogara el Estado de Calamidad, pero eso no significa que bajemos la guardia... El Covid no se ha ido, lo que se fue es el Estado de Calamidad", señaló.

Además, dijo que desde ese ministerio se ha logrado evidenciar que en las semanas que se reactivo la economía, ha habido una mejora en la recaudación de impuestos, y que realizarán verificaciones para que las empresas cumplan con los protocolos establecidos, por lo que pidió a la población que acudan a realizar sus compras o consumos "con confianza".

Ley seca

Mientras que el Ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, explicó que los ministerios de Gobernación y de Salud, coordinaron esfuerzos para establecer el cumplimiento de la "ley seca", la cual continuará de 21 horas a 6 de la mañana, pese a que ya no habrá limitación en la locomoción. "La idea es que no haya aglomeraciones que propicien los focos de contagio", justificó.

Además, indicó que emitirán acuerdos ministeriales para culminar con programas como el de la suspensiones laborales y una extensión para que los adultos mayores puedan presentar su acta de supervivencia, hecho que se había suspendido como consecuencia del Covid-19.

También explicó que los horarios laborales continuarán en los lugares donde haya acuerdos entre los empleados y los trabajadores. Por ejemplo, en el Mintrab continuarán de 7 a 15 horas.

A decir de la ministra de Salud, Amelia Flores, estas últimas cuatro semanas han incrementado la capacidad en los hospitales y, aseguró que se continuará trabajando en las medidas preventivas y en el correcto uso de la mascarilla.

La ministra de Educación, Claudia Ruiz, explicó que el ciclo escolar se extenderá hasta el 15 de octubre lo relacionado con área educativa, mientras que la alimentación escolar culminará en 30 de noviembre.