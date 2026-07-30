El MEM plantea uso de biocombustibles para impulsar la independencia energética

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El MEM propone el uso de biocombustibles como ruta para lograr la independencia energética de Guatemala y no depender de los precios internacionales del petróleo.

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En las últimas semanas los precios del combustibles y el costo de la vida siguen al alza; mientras se debate sobre nuevos subsidios en el Congreso.

Erwin Barrios, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), explicó que el país debe comenzar a construir una mayor independencia energética aprovechando recursos nacionales como el etanol y otros biocombustibles.

Explicó que Guatemala importa prácticamente el 100% de los combustibles utilizados para el transporte y cualquier crisis internacional termina impactando el bolsillo de los consumidores.

"Guatemala es cautivo porque es importador absoluto 100% de lo que consume combustibles de transportes es importado. Y en la medida que mantengamos ese estatus, siempre viviremos las crisis que vengan de los precios internacionales de petróleo".

Según el ministro Erwin Barrios, Guatemala importa casi el 100 % de los combustibles consumidos para el transporte nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

Agregó que una de las rutas para reducir esa dependencia es impulsar el aprovechamiento de recursos que ya produce el país como el etanol, elaborado principalmente a partir de la caña de azúcar.

También mencionó que Guatemala ya produce este biocombustible, pero en la actualidad la mayor parte se exporta a Europa, donde se mezcla con gasolina para reducir emisiones contaminantes.

En Guatemala la implementación del etanol se considera como un primer paso que permitirá contar con una combinación de combustibles fósiles y biocombustibles que ayudará a estabilizar los precios y disminuir la dependencia exclusiva del petróleo importado.

"Al tener una combinación de combustibles, uno fósil y el otro de origen vegetal, básicamente generamos un estabilizador del precio", precisó.

Según Barrios, este componente reemplazará aditivos derivados del petróleo considerados más dañinos para la salud y el ambiente, además de contribuir a estabilizar el precio del combustible.

También sostuvo que el etanol suele tener un precio internacional inferior al de la gasolina y, al no estar sujeto al impuesto sobre la distribución de derivados del petróleo, podría generar una reducción de precios por galón.

Así están los precios de la gasolina este sábado 25 de julio



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(Foto: Jorge Senté/SOY502) pic.twitter.com/latdpvQaSF — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) July 25, 2026

El ministro afirmó que Guatemala cuenta con recursos de petróleo, gas natural y biomasa que pueden formar parte de una estrategia de autonomía energética e indicó que han existido acercamientos con algunos inversionistas interesados en instalar una refinería en el país.

"Creo que estratégicamente es necesario que Guatemala explote su petróleo y pueda plantar una refinería como la de ellos en otros países de Centroamérica. La refinería trae la ventaja de que puede refinar el crudo guatemalteco o puede importar crudo. Y eso es como una facilidad mejor que traer los derivados", indicó.

Por su parte, el diputado Ronald Portillo insistió en que el Congreso debe abrir una discusión sobre políticas de largo plazo para disminuir la dependencia de los combustibles importados.

Señaló que, más allá de aprobar subsidios temporales o modificar impuestos, el reto es construir una estrategia que permita al país enfrentar con mayor estabilidad las fluctuaciones del mercado internacional.

Las declaraciones las brindó durante una citación en el Congreso en la Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario para conocer alternativas que existen en Guatemala para que deje de depender de las variaciones del mercado internacional y de los subsidios estatales.