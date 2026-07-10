¡A plena luz del día! Cámara de seguridad capta robo en Mixco (video)

Las víctimas se quedaron sorprendidas sin poder hacer nada, mientras los delincuentes huyeron del lugar.
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Un asalto en la zona 1 de Mixco fue captado por una de las cámaras de seguridad ubicada en el sector.
El hecho ocurrió frente al gimnasio municipal, en la 7a. avenida, entre 1a. y 2a. calle.
Según las imágenes, un hombre se acerca caminando hacia dos personas que están sentadas en una banqueta platicando y viendo su celular.
Al ponerse frente a ellos les exige sus teléfonos, mientras otro sujeto lo espera a bordo de una motocicleta, con quien finalmente huye del lugar.
Mira aquí el video:
El robo de celulares es una de las mayores preocupaciones de seguridad en Guatemala.
Los delincuentes suelen vigilar a sus víctimas en puntos de alta afluencia peatonal antes de interceptarlas y huir rápidamente en motocicleta.