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¡A plena luz del día! Cámara de seguridad capta robo en Mixco (video)

  • Por Jessica González
10 de julio de 2026, 09:33
Dos hombres a bordo de una motocicleta cometieron el robo. (Foto: Shutterstock)

Dos hombres a bordo de una motocicleta cometieron el robo. (Foto: Shutterstock)

Las víctimas se quedaron sorprendidas sin poder hacer nada, mientras los delincuentes huyeron del lugar. 

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Un asalto en la zona 1 de Mixco fue captado por una de las cámaras de seguridad ubicada en el sector.

El hecho ocurrió frente al gimnasio municipal, en la 7a. avenida, entre 1a. y 2a. calle.

Según las imágenes, un hombre se acerca caminando hacia dos personas que están sentadas en una banqueta platicando y viendo su celular.

Al ponerse frente a ellos les exige sus teléfonos, mientras otro sujeto lo espera a bordo de una motocicleta, con quien finalmente huye del lugar.

Mira aquí el video: 

El robo de celulares es una de las mayores preocupaciones de seguridad en Guatemala.

Los delincuentes suelen vigilar a sus víctimas en puntos de alta afluencia peatonal antes de interceptarlas y huir rápidamente en motocicleta.

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