Capturan a maestra que agredió a una alumna dentro del salón de clases en Honduras

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Los padres de la alumna de 15 años, quien fue golpeada por la docente, interpusieron una denuncia.

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Luego que la agresión física y verbal de una maestra hacia una alumna de un establecimiento educativo en Honduras se hiciera viral, los padres de familia de la menor interpusieron una denuncia, lo cual hizo que las autoridades intervinieran de manera inmediata.

Las imágenes que circularon en redes sociales, mostraron a la docente dirigirse de forma hostil y con gritos hacia una estudiante de 15 años.

Durante el altercado, la maestra increpa fuertemente a la alumna cuestionando la educación recibida en su hogar, exigiéndole silencio de forma despectiva y amenazándola con callarla a la fuerza si no obedecía sus órdenes.

Finalmente, termina golpeándola en el rostro.

Mira aquí el video:

Sale a la luz maestra maltratando a alumnos en Morazán Yoro. Es lamentable ojalá la quiten desde el lenguaje hasta los golpes en la cara no son de un verdadero docente. pic.twitter.com/jDtzozDeno — Jaqueline Redondo (@JackyRedondo) July 10, 2026

Horas después de que el video se viralizara, funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención Número 18, en un trabajo coordinado con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizaron la captura de la docente en el municipio de Morazán, Yoro.

Según el reporte oficial, las autoridades policiales remitieron a la sospechosa a la Fiscalía del Ministerio Público para darle continuidad al proceso legal correspondiente por la vulneración de los derechos de la menor.

La docente fue capturada tras la agresión hacia la menor. (Foto: Infobae/Policía Nacional UDEP 18 Yoro)

En redes sociales se había informado que el hecho ocurrió en un establecimiento educativo de Guatemala, lo cual fue desmentido por el Ministerio de Educación.