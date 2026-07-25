Capturan a extranjero con arma de fuego y municiones en Jalapa

Un colombiano y un guatemalteco fueron capturados por portación ilegal de arma de fuego.
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En el caserío Agua Tibia, Monjas, Jalapa, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre de nacionalidad colombiana y a un guatemalteco por portación ilegal de arma de fuego.
Se trata del colombiano José "N" de 26 años, y de César "N", quienes se movilizaban en el picop Nissan con placas P-723GCQ.
Durante la detención, al colombiano se le localizó una pistola con dos cargadores y 49 municiones, mientras que, al guatemalteco, se le incautó una pistola Taurus con un cargador. Ambos no presentaron la documentación respectiva.
Las armas, municiones y demás indicios fueron embalados por fiscales del Ministerio Público (MP), que continuarán con las investigaciones.
En el caso de José "N" se realizaron las diligencias migratorias correspondientes para coordinar su traslado a su país de origen.