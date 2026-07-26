Fuerzas de seguridad detienen al extraditable 31 en Retalhuleu

Levi Hernández Rodas, se convierte en la persona número 31 en ser capturada con fines extradición a Estados Unidos.
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En un operativo conjunto agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT), capturaron a Levi Hernández Rodas, de 43 años confines de extradición a Estados Unidos.
Hernández Rodas es solicitado por la justicia estadounidense por los delitos de carácter sexual como acto lascivo forzado contra un menor de edad, agresión sexual agravada de un menor en contravención de la sección 269.
La captura se realizó en la calle principal de San José Montúfar, Nuevo San Carlos Retalhuleu, con lo que suman 31 los extraditable que han sido aprehendidos este 2026.
Luego de su detención fue puesto a disposición del juzgado que autorizó el 20 de julio de 2026 la orden de aprehensión con fines de extradición.