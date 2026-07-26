Adolescente exigía extorsión a comerciante en San Miguel Petapa

Exigía un pago inicial de Q2,500 y luego el comerciante debía pagar Q300 semanales para evitar que le hicieran daño.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un adolescente, de 17 años, fue intervenido al momento en que cobraba una extorsión al propietario de una abarrotería en colonia Villa Hermosa I, San Miguel Petapa.
De acuerdo con la víctima, quien interpuso la denuncia, el menor de edad exigía un pago inicial de Q2,500 y luego debería pagar semanalmente Q300 para evitar que lo matará.
Luego de varias llamadas de negociación, el adolescente aceptó recibir Q600 para frenar las amenazas y fue cuando se logró su detención por la PNC.
Las investigaciones indican que el menor es miembro de la terrorista mara 18 y es conocido como alias "Chalo"
Además durante el operativo se incautó dos teléfonos.
El menor quedó bajo resguardo policial mientras las autoridades continúan las investigaciones.