Definen nueva escala salarial para personal operativo y administrativo de la PNC

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En el Diario Oficial fue publicado el Reglamento del Régimen Salarial de la PNC.

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Este viernes 3 de julio fue publicado en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 113-2026, resolución que contiene el Reglamento del Régimen Salarial de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre los puntos clave en dicha normativa se establece "de forma clara las normas, metodologías y procedimientos para regular y administrar la estructura salarial de la fuerza policia"l.

Además, se implementan criterios técnicos y administrativos estrictos, que garantiza una gestión de recursos transparentes, fiscalizables alineados con las leyes de la administración pública.

Con ello, también se sientan las bases para un desarrollo profesional predecible y meritocrático dentro de la institución policial.

La escala salarial aprobada incluye el área administrativa de la PNC. (Foto: PNC/Soy502

Escala de valores

Aunado a lo anterior, se enfatiza la carrera policial, entendida esta desde el personal operativo que tenga un grado policial dentro de las escalas jerárquicas y que ocupen un cargo o puesto en la institución.

Lo anterior, también incluye el área administrativa que comprende a los servidores públicos que laboran en la institución.

En cuanto a la integración de la escala de salarios, esta se divide en los cargos o puestos según el grado jerárquico de la carrera policial operativa y administrativa, así como el salario inicial, grado, serie y categoría.

Con relación a los salarios, de acuerdo a la tabla aprobada, sobresalen retribuciones iniciales que van desde Q.10, 295 al grado de Comisario General Superior, a Q.2,305 para el trabajador especializado I.