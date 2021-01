El TSE aseguró que, prácticamente, tiene las manos atadas respecto a la nueva solicitud del MP para cancelar el partido UCN, debido a un amparo interpuesto por la agrupación política que no ha sido resuelto por la CC.

La Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) solicitó este miércoles 6 de enero cancelación del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) por presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas durante los períodos 2014 y 2015.

La solicitud se suma a la orden emitida por el Registro de Ciudadano del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de diciembre de 2019, la cual no ha avanzado debido a un amparo interpuesto por la UCN ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Mynor Custodio Franco, presidente del TSE, explicó en conferencia de prensa, que la orden emitida por el Registro de Ciudadanos se hizo luego de un análisis de todas las denuncias presentadas en contra de la agrupación política UCN, que impulsó como candidato a la presidencia a Mario Estrada, quien se declaró culpable de intento de tráfico de drogas en Estados Unidos y fue condenado a 15 años de prisión.

Sin embargo, Franco dijo que no tienen mucho que hacer, debido al amparo interpuesto por la agrupación política y que no ha sido resuelto. "Solo nos queda acumularlo al expediente, porque no podemos hacer más", justificó.

"Si la CC resolviera el amparo hoy y confirma lo actuado por el Registro de Ciudadanos, nosotros resolveríamos la cancelación del partido en un plazo máximo de diez días, pero somos respetuosos del debido proceso y, por ahora sólo podemos adjuntar los documentos al expediente", recalcó.