EEUU: Evacúan Congreso por protesta de partidarios de Trump

Varios edificios de oficinas del Congreso de Estados Unidos fueron evacuados el miércoles, mientras partidarios del presidente Donald Trump asediaban el Capitolio en protesta por la derrota electoral del mandatario, según imágenes de periodistas en el lugar.

La policía ordenó al personal abandonar el edificio Cannon y otras oficinas que flanquean el Capitolio después de que Trump pidiera a sus seguidores que se manifestaran en contra de la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, que tiene lugar esta tarde en una sesión conjunta del Congreso.

"Acabo de evacuar mi oficina en Cannon", dijo la legisladora republicana Nancy Mace en un tuit. "Ahora estábamos viendo a manifestantes agredir a la policía del Capitolio". "Esto está mal. Esto no es lo que somos", agregó.

Ahora: disturbios en Capitol Hill, mientras el Congreso de EEUU debate las impugnaciones al proceso electoral presidencial y objeciones al Colegio Electoral. pic.twitter.com/XCqWpxKGbx — Kontra Info (@KontraInfo) January 6, 2021

Ahora: Manifestantes de Trump sobrepasan el cerco policial y ocupan partes del Congreso de los EEUU. pic.twitter.com/TgGhvaOSYI — Kontra Info (@KontraInfo) January 6, 2021

Protestas

Miles de seguidores del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se congregaron este miércoles en el centro de Washington para realizar una demostración de fuerza en el día que el Congreso debe certificar su derrota en las elecciones de noviembre.

Desafiando las consignas sanitarias, partidarios del magnate republicano, llegados de todo el país, se aglomeraban sin mascarilla en el metro, en su camino por una capital que vuelve a resguardar sus vitrinas con barricadas por temor a posibles desperfectos.

El presidente saliente, que continúa sin admitir la victoria de su rival demócrata Joe Biden, motiva a sus seguidores juntarse en Washington durante esta jornada que será "loca", según avanzó.