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Petróleo: precio del Brent cae más de 5% en una jornada de fuerte volatilidad

  • Por Geber Osorio
24 de julio de 2026, 12:11
Los precios del petróleo descendieron este viernes 24 de julio. (Foto ilustrativa: iStock)

Los precios del petróleo descendieron este viernes 24 de julio. (Foto ilustrativa: iStock)

Los precios del petróleo tuvieron una baja pese a las hostilidades en Medio Oriente.

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El precio del Brent del mar del Norte, referencia internacional del petróleo, se desplomó más de 5% el viernes, mientras los operadores evaluaban el impacto de los nuevos ataques en Oriente Medio sobre el suministro mundial de crudo.

El Brent cayó hasta los $95.61 dólares por barril, después de haber superado los 100 dólares el pasado jueves.

Por su parte, el principal contrato de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), perdió 4.1%, hasta situarse en $88.40 dólares por barril.

"Tras haber subido durante toda la semana, los precios del petróleo finalmente registraron una toma de beneficios", señaló Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de la plataforma de negociación IG.

El precio del Brent del mar del Norte cayó más del 5% este viernes. (Foto ilustrativa: iStock)
El precio del Brent del mar del Norte cayó más del 5% este viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

Los futuros del crudo se habían disparado el jueves después de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran petroleros en el mar Rojo, lo que podría abrir un nuevo frente en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a los combatientes respaldados por Irán con un "castigo militar de gran envergadura".

*Con información de AFP

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