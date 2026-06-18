Autoridades afinan protocolo de atención al usuario por entrada de la gasolina E10

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La implementación de la gasolina E10 en Guatemala avanza con la preparación de un protocolo de atención al usuario para gestionar reclamos.

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La incorporación de la gasolina E10 entrará en una fase de operativización entre el 30 de junio y el 21 de agosto. En este periodo los actores de la cadena de comercialización deberán completar ajustes técnicos, licencias e instalación de equipos para la nueva modalidad de combustible.

Durante una citación en el congreso autoridades indicaron que uno de los principales retos será la atención de reclamos de los consumidores una vez inicie la implementación, motivo por el cual se implementará el protocolo correspondiente.

Autoridades preparan un protocolo para atender reclamos de usuarios por la implementación de la gasolina E10. (Foto: Organismo Legislativo)

La viceministra de Economía, Valeria Prado, confirmó que las instituciones trabajan en un protocolo específico para recibir y gestionar denuncias de usuarios durante la implementación. Según explicó, el mecanismo también permitirá determinar si una falla está realmente relacionada con el combustible o responde a otras causas.

"Sabemos que esto es algo nuevo y puede que el usuario crea que muchas de las cosas que sucedan se han derivado de la mezcla. Necesitamos poder establecer si efectivamente es o no derivado de eso, porque no necesariamente va a ser. Es un reto que tenemos, pero que estamos preparándonos para poder asumirlo adecuadamente", agregó.

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Determinar responsabilidades

Por su parte, Enrique Meléndez, director Ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina mencionó la importancia de determinar reglas claras para definir responsabilidades dentro de la cadena de suministro.

Meléndez señaló que el combustible pasa por importadores, terminales de almacenamiento, transportistas y estaciones y considera necesario contar con procedimientos de trazabilidad que permitan identificar dónde pudo originarse algún problema.

Expendedores de combustible pidieron reglas claras para definir responsabilidades ante posibles denuncias de consumidores. (Foto: Organismo Legislativo)

"Nosotros queremos delimitar la responsabilidad, estamos totalmente de acuerdo que tenemos la responsabilidad de la estabilidad del combustible, pero no así aspectos que puedan suceder en vehículos por X, Y o Z razón. Por eso estamos pidiendo una entidad independiente pueda evaluar esto", indicó.

Continúan monitoreos

Gerson de León, director general de Hidrocarburos del MEM, mencionó que no cuentan con evidencia técnica que demuestre daños en vehículos por el uso de la gasolina E10 y agregó que una mezcla con etanol ya fue utilizada en Guatemala en 2015 sin reportes formales de afectaciones.

"De parte del Ministerio de Energía y Minas en Guatemala, no tenemos ningún informe o análisis por escrito en el cual se haga ver los daños que existen en los vehículos. Es decir, la mezcla pues es apta para los diferentes tipos de vehículos, años y modelos", señaló.

Las estaciones de servicio solicitaron fortalecer los mecanismos de trazabilidad del combustible en toda la cadena de suministro. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, indicaron que la incorporación del etanol podría contribuir a una reducción en el precio de los combustibles debido a la estabilidad de su costo y a que este producto no está sujeto al Impuesto de Distribución de Petróleo.

Mientras tanto, el MEM aseguró que continuará con monitoreos y controles de calidad para garantizar la correcta implementación de la mezcla y brindó un canal abierto de comunicación en el correo info@e10.gob.gt para que los usuarios pueden realizar consultas sobre la implementación de la gasolina E10.

Las declaraciones se dieron durante una citación en la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usurio en el Congreso, presidida por el diputado Ronald Portillo con autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), del Ministerio de Economía (Mineco) y representantes de expendedores de combustibles de Guatemala.