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Prepárate para un jueves cálido y soleado

  • Por Jessica González
15 de abril de 2026, 15:04
Protege tu piel de los rayos del sol. (Foto: archivo/Soy502)

Protege tu piel de los rayos del sol. (Foto: archivo/Soy502)

El día estará caluroso, pero pueden presentarse lluvias dispersas.

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Para este jueves 16 de abril se espera un amanecer con neblina, sobre todo en Valles de Oriente y Franja Transversal del Norte. 

Habrá un ambiente cálido y soleado, con pocas nubes en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, el viento soplará con fuerza. 

Por la tarde se prevén lluvias dispersas en la región del Norte y Bocacosta, con posible actividad eléctrica. 

Autoridades recomiendan proteger la piel y no exponerse al sol por mucho tiempo.

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