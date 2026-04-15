Prepárate para un jueves cálido y soleado

El día estará caluroso, pero pueden presentarse lluvias dispersas.
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Para este jueves 16 de abril se espera un amanecer con neblina, sobre todo en Valles de Oriente y Franja Transversal del Norte.
Habrá un ambiente cálido y soleado, con pocas nubes en la mayor parte del territorio nacional.
Sin embargo, el viento soplará con fuerza.
Por la tarde se prevén lluvias dispersas en la región del Norte y Bocacosta, con posible actividad eléctrica.
Autoridades recomiendan proteger la piel y no exponerse al sol por mucho tiempo.