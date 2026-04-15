¡Fuertes imágenes! Estudiante ataca a compañeros en escuela de Turquía (videos)

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Las imágenes captan el momento en que un adolescente ataca a sus compañeros.

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Un tiroteo en una escuela del sur de Turquía el miércoles dejó nueve muertos, entre ellos ocho alumnos, y trece heridos.

"Lamentamos nueve fallecidos (...) y trece heridos. Seis están actualmente en cuidados intensivos, tres en estado crítico", indicó el ministro Mustafa Çiftçi a la prensa desde la ciudad de Kahramanmaraş, donde ocurrieron los hechos.

"Un estudiante acudió a la escuela con armas que creemos que pertenecían a su padre en su mochila. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos", dijo a los periodistas el gobernador de la provincia de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.

El atacante era hijo de un exagente de policía, indicó Unluer, y portaba cinco armas y siete cargadores.

Ataque en escuela de #Turquía: un adolescente disparó de forma indiscriminada en un centro educativo en Sanliurfa.



La violencia escolar preocupa a nivel global.



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"Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre", dijo el gobernador. "Se disparó a sí mismo. Aún no está claro si se trató de un suicidio o si ocurrió en medio del caos", declaró.

La policía detuvo al padre del atacante, Ugur Mersinli, informó la agencia de noticias oficial Anadolu.

Las aulas acogían a alumnos de unos diez años, indicó el gobernador.

Un video muestra cómo varios alumnos se lanzaron por las ventanas para escapar del atacante.

ÚLTIMA HORA | Momento de tensión en Turquía tras nuevo tiroteo en otra escuela por segundo día consecutivo: estudiantes saltan desde una ventana para escapar del tirador



El ataque ha dejado al menos cuatro muertos https://t.co/KcyXfpAHTg pic.twitter.com/ql6rDfRt2C — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) April 15, 2026

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, declaró que los fiscales han puesto en marcha una investigación inmediata sobre el tiroteo y el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió que "se rendirán cuentas", en una intervención ante el partido gobernante AKP.