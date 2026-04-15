¡Fuertes imágenes! Estudiante ataca a compañeros en escuela de Turquía (videos)

Las imágenes captan el momento en que un adolescente ataca a sus compañeros.
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Un tiroteo en una escuela del sur de Turquía el miércoles dejó nueve muertos, entre ellos ocho alumnos, y trece heridos.
"Lamentamos nueve fallecidos (...) y trece heridos. Seis están actualmente en cuidados intensivos, tres en estado crítico", indicó el ministro Mustafa Çiftçi a la prensa desde la ciudad de Kahramanmaraş, donde ocurrieron los hechos.
"Un estudiante acudió a la escuela con armas que creemos que pertenecían a su padre en su mochila. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos", dijo a los periodistas el gobernador de la provincia de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.
El atacante era hijo de un exagente de policía, indicó Unluer, y portaba cinco armas y siete cargadores.
"Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre", dijo el gobernador. "Se disparó a sí mismo. Aún no está claro si se trató de un suicidio o si ocurrió en medio del caos", declaró.
La policía detuvo al padre del atacante, Ugur Mersinli, informó la agencia de noticias oficial Anadolu.
Las aulas acogían a alumnos de unos diez años, indicó el gobernador.
Un video muestra cómo varios alumnos se lanzaron por las ventanas para escapar del atacante.
El ministro de Justicia, Akin Gurlek, declaró que los fiscales han puesto en marcha una investigación inmediata sobre el tiroteo y el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió que "se rendirán cuentas", en una intervención ante el partido gobernante AKP.