Presentan amparo contra decanos en postuladora que elegirá candidatos a Contralor

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Amparo busca evitar que el Congreso juramente a los decanos de las facultades de contaduría pública y auditoría de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y Universidad Americana como integrantes de la Postuladora para Contralor General de Cuentas.

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Una acción de amparo fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del Congreso de la República para que se abstenga de juramentar a los decanos de las facultades de contaduría pública y auditoría de dos universidades de reciente creación como miembros de la postuladora de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Se trata de los decanos de dichas unidades académicas de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo (UJJAB), creada en agosto de 2024, y Universidad Americana, en noviembre de 2025.

Esta acción fue presentada por Contador Público y Auditor, Marco Tulio Bautista Stewart, expresidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), bajo el auxilio del abogado Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Orellana sostiene que ambas casas de estudios superiores no tienen un funcionamiento real, pues no cuentan con docentes, estudiantes, número de egresados y una dirección física verificable.

Marco Tulio Bautista Stewart, expresidente del CPA presentó la acción de amparo para evitar la juramentación de los decanos de las facultades de contaduría pública y auditoría de dos universidades de reciente creación. (Foto: redes sociales CPA/Soy502)

Oficializan convocatoria

El pasado 2 de junio, el Congreso de la República convocó a integrar la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la CGC, período 2026-2030.

Dicha Comisión esta integrada por un rector de las universidades del país (quien la preside), así como los decanos de las facultades de contaduría pública y auditoría, y por igual número de representantes de los Colegios Profesionales de contaduría pública y auditoria.

Elección de representantes

Es de señalar que el pasado 15 de julio, el Foro de Rectores de las universidades del país, eligió al rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), Miquel Cortés, como presidente de la Comisión de Postulación referida.

El rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), Miquel Cortés, presidirá la Comisión de Postulación para candidatos a jefe de la CGC. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, el 17 de julio, el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE), eligió a sus dos representantes ante la dicha Postuladora y para el 6 de agosto, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), elegirán a sus 11 representantes que integrarán dicha Comisión.