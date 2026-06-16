Presentan amparos contra la toma de posesión de Mazariegos como rector de la Usac

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Cinco acciones de amparo para evitar la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Usac, por carecer de "finiquito", fueron presentadas.

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La agrupación Usac-Dire presentó ante los órganos jurisdiccionales cinco acciones de amparo que buscan evitar la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac) por falta de finiquito.

Lo anterior lo dio a conocer el abogado Aníbal García, miembro de Usac-Dire, quien aseguró que Mazariegos carece de "finiquito", por lo tanto, consideran que tiene prohibición para asumir como rector por un período más.

El abogado dijo que esperan que, con la inexistencia de dicho requisito, con base a lo estipulado en la Ley de Probidad, sobre idoneidad, capacidad y honradez, sirvan de marco referencial para que los amparos presentados sean declarados con lugar.

El abogado Aníbal García, miembro de la agrupación Usac-Dire dijo que accionaron legalmente para evitar la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la USAC por carencia de finiquito. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/IqVmwlvcnN — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 16, 2026

La toma de posesión del nuevo rector de la Usac está prevista para el próximo 1 de julio.

Acciones penales

Aunado a las acciones de amparo presentadas, García también informó que presentarán ante el Ministerio Público (MP) la denuncia penal contra los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) que han estado" actuando en contubernio" con el rector Mazariegos para cometer diversos tipos penales e ilegalidades, según explicó.

Agregó que dichas "ilegalidades" tienen que ser investigadas por el MP y comentó que con el cambio de Fiscal General, confía en que estas denuncias será remitidas a las fiscalías correspondiente.

Además, se adelantó que accionarán contra los electores que se prestaron y participaron en la "consumación de ilegalidad en la reelección de Mazariegos" por un período más al frente de la universidad estatal.

Rodolfo Chang, de la agrupación Usac-Dire, también participó en la presentación de denuncias penales contra los integrantes del CSU y electores que avalaron la elección de Walter Mazariegos. (Foto: Wilder López/Soy503)

Sobre la elección

El pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados, Mazariegos fue electo rector de la Usac con 50 votos a su favor.

A las afueras del centro de votación, electores reclamaron su presencia en el área, sin embargo, no fueron aceptados y 23 que asistieron a la votación rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones.

Además, en dos sesiones una ordinaria y la otra extraordinaria, la primera el 25 de marzo fueron acreditados 11 cuerpos electorales, la mayoría afines a Mazariegos.

En la segunda, el 6 de abril, se acreditaron los restantes 4 cuerpos electorales.