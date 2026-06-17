Presidentes de Estados Unidos e Irán podrían firmar el acuerdo a distancia

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El mandatario estadounidense, Donald Trump indicó que el acuerdo se firmaría esta semana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán afirmó este miércoles que está considerando que los presidentes de Estados Unidos e Irán firmen a distancia el protocolo de acuerdo que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio, en un encuentro previsto en Suiza.

"Hasta ahora, nuestros planes para la reunión" prevista en Suiza el viernes "no han cambiado" y "en cuanto a la firma del memorando de entendimiento, una de las ideas es que la lleven a cabo los presidentes de ambos países, algo que se está evaluando actualmente", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai.

Pero "en principio, esto se haría a distancia", precisó.

Teherán había dicho anteriormente que Estados Unidos e Irán estarían representados, respectivamente, por el vicepresidente JD Vance y por el presidente del Parlamento y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

Desde la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Evian, el presidente Donald Trump indicó que el texto se firmaría "pronto", "quizá" el jueves o el viernes.

Al ser consultado si tenía la intención de permanecer en Europa para la firma, respondió que "podría" quedarse, aunque añadió: "no es el tipo de documento que yo debería firmar".

De momento se está a la espera si finalmente serán Donald Trump y Masoud Pezeshkian los que firmen el acuerdo.

NEW: "If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another three weeks, two weeks, four weeks, two years."



President Trump says the agreement reached with Iran accomplished his core objectives: ending the conflict, reopening the Strait of Hormuz, and, most… pic.twitter.com/A8GcKUCy9S — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

*Con información de AFP