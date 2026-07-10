Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Presunto robo terminó con una persona fallecida en zona 5

  • Por Reychel Méndez
10 de julio de 2026, 12:57
El hombre quedó tendido sobre la cinta asfáltica luego de haber sufrido ataques con arma de fuego. (Foto: Bomberos Municipales)

El hombre quedó tendido sobre la cinta asfáltica luego de haber sufrido ataques con arma de fuego. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales maniobraron para restablecer los signos vitales pero la víctima perdió la vida.

OTRAS NOTICIAS: Conductores discuten desde El Naranjo hasta Periférico y queda grabado

Bomberos Municipales atendieron este 10 de julio una emergencia en la 41 Avenida y 12 Calle B, colonia Jardines de la Asunción. Al legar al lugar, localizaron a un hombre 43 años de edad, tendido en la cinta asfáltica con múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Bomberos maniobraron para salvar a la víctima pero debido a las heridas ya había perdido la vida. (Foto: CMB)
Bomberos maniobraron para salvar a la víctima pero debido a las heridas ya había perdido la vida. (Foto: CMB)

De inmediato el personal de emergencia inició maniobras avanzadas para restablecer sus signos vitales; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, estas dieron resultado negativo, confirmándose el fallecimiento de Marco Antonio González Girón.

Tras el deceso, se coordinó con agentes de la Policía Nacional Civil, quienes quedaron a cargo del resguardo de la escena, en espera de la llegada de fiscales y peritos del Ministerio Público para las diligencias e investigaciones correspondientes.

Le habrían robado la moto

Según vecinos y personas que se encontraban cerca de la escena, momentos antes del hecho armado vieron a la víctima con su motocicleta y luego de los disparos habría desaparecido, por lo que no se descarta que se trate de un robo.

Las autoridades deberán establecer cómo sucedieron los hechos y confirmar la versión que dan los testigos.

La Policía Nacional Civil resguarda el área en espera del Ministerio Público. (Foto: CMB)
La Policía Nacional Civil resguarda el área en espera del Ministerio Público. (Foto: CMB)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar