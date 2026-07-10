Presunto robo terminó con una persona fallecida en zona 5

-

Bomberos Municipales maniobraron para restablecer los signos vitales pero la víctima perdió la vida.

OTRAS NOTICIAS: Conductores discuten desde El Naranjo hasta Periférico y queda grabado

Bomberos Municipales atendieron este 10 de julio una emergencia en la 41 Avenida y 12 Calle B, colonia Jardines de la Asunción. Al legar al lugar, localizaron a un hombre 43 años de edad, tendido en la cinta asfáltica con múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Bomberos maniobraron para salvar a la víctima pero debido a las heridas ya había perdido la vida. (Foto: CMB)

De inmediato el personal de emergencia inició maniobras avanzadas para restablecer sus signos vitales; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, estas dieron resultado negativo, confirmándose el fallecimiento de Marco Antonio González Girón.

Tras el deceso, se coordinó con agentes de la Policía Nacional Civil, quienes quedaron a cargo del resguardo de la escena, en espera de la llegada de fiscales y peritos del Ministerio Público para las diligencias e investigaciones correspondientes.

Le habrían robado la moto

Según vecinos y personas que se encontraban cerca de la escena, momentos antes del hecho armado vieron a la víctima con su motocicleta y luego de los disparos habría desaparecido, por lo que no se descarta que se trate de un robo.

Las autoridades deberán establecer cómo sucedieron los hechos y confirmar la versión que dan los testigos.