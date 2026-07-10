Presunto robo terminó con una persona fallecida en zona 5

Bomberos Municipales maniobraron para restablecer los signos vitales pero la víctima perdió la vida.
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Bomberos Municipales atendieron este 10 de julio una emergencia en la 41 Avenida y 12 Calle B, colonia Jardines de la Asunción. Al legar al lugar, localizaron a un hombre 43 años de edad, tendido en la cinta asfáltica con múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
De inmediato el personal de emergencia inició maniobras avanzadas para restablecer sus signos vitales; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, estas dieron resultado negativo, confirmándose el fallecimiento de Marco Antonio González Girón.
Tras el deceso, se coordinó con agentes de la Policía Nacional Civil, quienes quedaron a cargo del resguardo de la escena, en espera de la llegada de fiscales y peritos del Ministerio Público para las diligencias e investigaciones correspondientes.
Le habrían robado la moto
Según vecinos y personas que se encontraban cerca de la escena, momentos antes del hecho armado vieron a la víctima con su motocicleta y luego de los disparos habría desaparecido, por lo que no se descarta que se trate de un robo.
Las autoridades deberán establecer cómo sucedieron los hechos y confirmar la versión que dan los testigos.