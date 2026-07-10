Conductores discuten desde El Naranjo hasta Periférico y queda grabado

El video muestra que mientras los conductores discutían, realizaban maniobras peligrosas en el tránsito.
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Un video compartido en redes sociales mostró como dos conductores mantuvieron una discusión por varios metros en el tránsito de la ciudad, poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y de otros conductores.
Según la información proporcionada, el hecho se registró desde el puente El Naranjo hasta mediaciones de Villa Linda en el Periférico.
El video fue captado por un conductor que circulaba por el área. En las imágenes se puede observar que desde los primeros segundos la motocicleta intenta rebasar a un automóvil particular.
Por varios metros el automovilista y el motorista intercambian insultos sobre el puente. Al llegar al cruce que conduce a periférico, el motorista se incorpora rápidamente e intenta dejar atrás al vehículo.
El carro frena de golpe, se incorpora a la vía y va detrás de la motocicleta hasta que llegan a periférico para volver a discutir.