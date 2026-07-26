Se prevén lluvias con actividad eléctrica en varios puntos del país para este lunes

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Las autoridades recomiendan mantener precaución ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos, movimientos en masa y lahares.

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Para este lunes se espera un debilitamiento gradual del sistema de alta presión que ha influido en las condiciones atmosféricas del país, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas locales en varias regiones durante la tarde y la noche.

Este es el pronóstico oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que señala que durante la madrugada y el amanecer se prevé cielo nublado con posibilidad de lloviznas en distintos sectores del territorio nacional.

Conforme avance la mañana, las condiciones mejorarán y predominarán pocas nubes o nubosidad dispersa.

El Insivumeh indicó que el viento del norte continuará con intensidad ligera en el Altiplano Central, los Valles de Oriente y algunos sectores de Occidente, mientras que el resto del país mantendrá condiciones relativamente estables durante las primeras horas del día.

Para la tarde y la noche, el pronóstico contempla nubosidad dispersa en Petén y el Caribe, donde no se descartan lluvias aisladas.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/wmWjX5Uupl — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 26, 2026

Sin embargo, las precipitaciones más importantes, acompañadas de actividad eléctrica, se concentrarán en Occidente, sectores de la Franja Transversal del Norte, Bocacosta, el sur del Altiplano Central y la región suroriental.

En contraste, en el litoral Pacífico se esperan pocas nubes.

La institución advirtió que las condiciones atmosféricas podrían favorecer la formación de tormentas locales severas, caracterizadas por abundante lluvia, fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores.

Asimismo, el Insivumeh alertó sobre el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos, movimientos en masa y lahares en la cadena volcánica, por lo que recomendó a la población y a las autoridades locales mantener vigilancia en las zonas vulnerables durante el desarrollo de las lluvias.

El monitoreo meteorológico continuará durante la jornada para dar seguimiento a la evolución de las condiciones atmosféricas y emitir las recomendaciones necesarias en caso de que las precipitaciones incrementen su intensidad.