Personal del Insivumeh se capacita en temas de meteorología y climatología

-

La capacitación incluyó temas de meteorología, cambio climático, modelación atmosférica, percepción remota y gestión del riesgo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que un grupo de profesionales de la institución concluyó el Diplomado en Meteorología y Climatología, impartido por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esto forma parte de un proceso de fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal.

Según el Insivumeh, la capacitación fue posible gracias a las alianzas establecidas con organismos internacionales y a las gestiones realizadas por la institución para ampliar la formación especializada de su equipo técnico.

El diplomado abarcó áreas como meteorología, climatología, modelación atmosférica, cambio climático, percepción remota y gestión del riesgo.

Los conocimientos adquiridos por el personal del Insivumeh serán aplicados en la estrategia de territorialización de los servicios meteorológicos mediante las Clínicas del Clima. (Foto: Insivumeh / Soy502)

Estos conocimientos permitirán fortalecer las capacidades del personal encargado del monitoreo, análisis y pronóstico de los fenómenos atmosféricos que afectan al país.

La institución destacó que esta actualización técnica contribuirá a mejorar la calidad de los productos y servicios que brinda a la población, especialmente en la generación de información para la vigilancia de las condiciones meteorológicas y climáticas.

Asimismo, indicó que los conocimientos adquiridos serán incorporados a la estrategia de territorialización de los productos y servicios del Insivumeh mediante la implementación de las denominadas Clínicas del Clima.

Esta es una iniciativa orientada a acercar la información climática y meteorológica a los distintos territorios del país para fortalecer la gestión del riesgo y la toma de decisiones a nivel local.