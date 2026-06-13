Primera División define calendario y arranque del Apertura 2026

La Primera División de Guatemala estableció la planificación de la temporada 2026-2027 tras celebrar su Asamblea General Ordinaria, reunión en la que participaron los clubes afiliados y las autoridades de la liga.
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Durante la sesión, realizada en la zona 15 capitalina, quedó oficializado que el Torneo Apertura 2026 arrancará el fin de semana del 25 y 26 de julio, marcando el inicio de una nueva temporada en la máxima categoría de ascenso del futbol nacional.
Además de establecer la fecha de inicio, los representantes de los equipos aprobaron la conformación de los grupos A y B, siguiendo los lineamientos del reglamento de competencia vigente. La distribución de los clubes se realizó bajo criterios geográficos, con el objetivo de reducir costos de traslado y facilitar la logística de los equipos.
La otra semana
Por otra parte, la Liga Nacional también se prepara para definir detalles de su nueva temporada. El próximo viernes 19 de julio se celebrará su Asamblea General, en la que se espera confirmar el calendario y otros aspectos relacionados con el Apertura 2026, certamen que contará con la participación de los recién ascendidos Suchitepéquez y Deportivo San Pedro.