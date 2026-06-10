Presidente de Fedefut confirma el futuro de Luis Fernando Tena

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Luego de las derrotas de la Selección de Guatemala ante República Checa y Ecuador, Gerardo Paiz, presidente de la Federación, habló sobre el futuro del entrenador Luis Fernando Tena, cuestionado por los resultados del equipo en las últimas semanas.

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Paiz fue claro al mencionar que Tena no será removido del banquillo de la Bicolor por estos resultados en los juegos amistosos. Además, recalcó que, desde la renovación de contrato, Luis Fernando tiene una alta cláusula de salida y no están en posibilidades de cancelarla.

"El profe Tena va a continuar. Además de la calidad, nosotros sabemos que él ha trabajado bien en este proyecto y por eso tiene una cláusula de recisión alta. En la Federación no estamos para ese tipo de pagos", dijo el dirigente.

Por otro lado, Paiz le quitó importancia a las derrotas de la Sele en la fecha FIFA de junio, ya que considera que eran rivales que estarán en el Mundial 2026.

"Nosotros sabíamos que estos partidos amistosos eran juegos de preparación, son contra equipos que van al Mundial, que son fuertes y no pretendíamos salir a ganarles. Se hace la lucha, pero son equipos mejor preparados", cerró.