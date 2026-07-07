Príncipe Harry pierde el juicio contra el tabloide británico Daily Mail

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El veredicto, dado a conocer de manera virtual, coincidió con la visita de Harry al Reino Unido.

Harry, duque de Sussex, perdió la demanda por vulneración de la vida privada contra el propietario del diario Daily Mail, según una sentencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Londres.

Elton John, quien también había demandado al medio por la misma causa, también perdió la batalla.

El tribunal, en una resolución escrita, tras un juicio de 11 semanas, a principios de este año, señaló en su veredicto que los "demandantes no lograron demostrar las acusaciones que habían presentado. Por lo tanto, las demandas quedan desestimadas".

Durante el juicio, el hijo menor del rey Carlos III, junto a Elton John y otras personalidades, habían acusado a Associated Newspapers Limited (ANL), empresa editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, de haber interceptado mensajes de voz, escuchado conversaciones telefónicas o incluso mentido para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018.

El hijo del rey Carlos llegó a Londres. (Foto: AFP)

El juez, Matthew Nicklin, dijo que las acusaciones de los demandantes eran graves, pero que la sospecha no era suficiente. Señaló que los demandantes tenían que demostrar que la información utilizada por ANL para sus artículos se había obtenido de manera ilícita.

Poco antes de que se dictara el fallo del tribunal, el príncipe Harry llegó al centro de estudios Chatham House en Londres para su primer acto público de la semana.