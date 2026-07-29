Proponen reembolsar gasto en gasolina con sistema de pago digital

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Una iniciativa con un subsidio directo a combustibles mediante reembolsos electrónicos a consumidores fue presentada en el Congreso.

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La bancada Cabal presentó este miércoles 29 de julio una iniciativa de ley para crear un nuevo mecanismo de apoyo ante el alza de los combustibles, con el que busca que el subsidio llegue directamente a los consumidores por medio reembolsos electrónicos y no a través de las cadenas de distribución.

La propuesta plantea un sistema de registro digital que permitiría mayor transparencia y facilitaría la fiscalización del uso de los recursos públicos.

Reembolso directo al consumidor

El diputado Julio Héctor Estrada explicó que la iniciativa busca cambiar la forma en que se entrega el subsidio, colocando al ciudadano como el principal fiscalizador del proceso.

La propuesta contempla que los usuarios se registren en una plataforma digital utilizando datos como el DPI, licencia de conducir, placa del vehículo y un teléfono celular.

Una vez inscritos, los consumidores comprarían combustible al precio de mercado en la estación de servicio de su elección y posteriormente recibirían un reembolso electrónico.

Los consumidores comprarán el combustible a precio de mercado y recibirán la devolución (Q5 por galón de gasolina superior y Q12 por diésel) vía billetera electrónica. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La iniciativa plantea devolver Q5 por cada galón de gasolina superior y Q12 por galón de diésel, a través una billetera electrónica o un sistema de pagos digitales.

Estrada indicó que el modelo establece límites de consumo según el tipo de vehículo para focalizar el beneficio.

Por ejemplo, una motocicleta tendría un máximo de 15 galones subsidiados al mes, mientras que un vehículo particular podría acceder al apoyo por hasta 45 galones mensuales.

En el caso del transporte colectivo y de carga, el monto dependería de un registro específico y de las características de cada operación.

Mayor control sobre el uso de los recursos

Según Estrada, el subsidio sería financiado con un fondo administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y tendría una vigencia inicial de cuatro meses.

Además, incluiría un mecanismo de activación y suspensión automática según el comportamiento del precio internacional del combustible, con el objetivo de utilizar los recursos únicamente cuando sea necesario.

Estrada aseguró que el sistema permitiría conocer con precisión cuánto recibió cada beneficiario y facilitar la publicación de datos abiertos sobre la ejecución del programa.

La bancada Cabal presentó una iniciativa sobre un nuevo mecanismo de apoyo ante el alza de los combustibles, con el que busca que el subsidio llegue directamente a los consumidores por medio reembolsos electrónicos y no a través de las cadenas de distribución.

: Wilder López pic.twitter.com/g1Y6UshP1v — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 29, 2026

Además, mencionó que el propósito es que los recursos lleguen directamente a los guatemaltecos y evitar que el beneficio quede en manos de importadores, distribuidores o gasolineras.

También adelantó que trabajan en reformas para fortalecer las facultades de fiscalización de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y de la Superintendencia de Competencia para reforzar la supervisión sobre el mercado de los combustibles.

Los diputados de Cabal indicaron que buscarán consensos con las distintas bancadas para impulsar la iniciativa en los próximos días, aún si esto implica asistir a una nueva sesión extraordinaria.