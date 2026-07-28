Covial extenderá hasta septiembre de 2026 la conclusión de proyectos viales de 2025

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Covial mantiene activos más de 258 proyectos de conservación vial en Guatemala mientras prepara la transición de nuevas contrataciones a partir de agosto de 2026.

El director interino de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Miguel Estuardo Gómez, aseguró que el mantenimiento de la red vial del país continúa en ejecución con más de 258 manejos de mantenimientos activos, mientras se avanza en la finalización de proyectos iniciados en 2025 y se prepara el inicio de nuevas contrataciones durante agosto 2026.

Gómez explicó que los trabajos incluyen diferentes tipos de mantenimiento, entre ellos bacheo, conservación de caminos de terracería, limpieza y supervisión de la red vial, que pretende atender las distintas necesidades de las carreteras a nivel nacional.

Se estima que la mayoría de los proyectos vigentes finalizarán entre finales de agosto y septiembre de 2026, dando paso a las nuevas obras. (Foto: Soy502)

Proyectos viales de 2025

Gómez señaló que Covial mantiene activos todos los proyectos que no fueron concluidos durante 2025. Explicó que la estrategia busca garantizar un traslape con los nuevos contratos para evitar que el mantenimiento de la red vial se detenga.

Además, indicó aunque varios proyectos correspondientes a 2026 ya fueron publicados en Guatecompras, la institución no puede iniciar nuevas obras mientras existan contratos anteriores que continúan en ejecución.

"Ahorita no podemos sacar proyectos que incluso ya están colgados en Guatecompras. No empezar un proyecto nuevo si tenemos uno todavía en ejecución", agregó Gómez

El director interino de Covial estimó que la mayoría de proyectos vigentes concluirán entre finales de agosto y septiembre, período en el que también comenzarán las nuevas contrataciones para este año.

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De acuerdo con Gómez, el cambio entre los contratos actuales y los nuevos podría generar un período de transición de aproximadamente 15 días e indicó que este tiempo no representará una suspensión significativa del mantenimiento vial.

Asimismo, indicó que algunos proyectos comenzaron más tarde de lo previsto y aún disponen de recursos para concluirlos. En ese sentido, afirmó que Covial ha requerido a las empresas responsables acelerar la ejecución de las obras.