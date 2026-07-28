El PSG regresa a los entrenamientos con destacadas ausencias en el plantel

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El PSG, campeón de la Champions League las últimas dos temporadas, regresó de vacaciones este lunes para iniciar su pretemporada con las ausencias de los jugadores que participaron en el Mundial 2026, como Fabián Ruiz, Ousmane Dembelé, Bradley Barcola y Desiré Doué.

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Los hombres de Luis Enrique disputarán dos amistosos, el primero en Palma de Mallorca el 5 de agosto ante el Mallorca, y el segundo ante Manchester United en Gotemburgo (Suecia) el 8 de agosto.

Antes del inicio de la Ligue 1 el 23 de agosto ante el Rennes, los vigentes campeones de Europa y de la liga francesa se jugarán dos títulos: la Supercopa de Europa en Salzburgo (Austria) ante Aston Villa el 12 de agosto, y la Supercopa francesa el 16 de agosto ante el Lens.

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En el apartado de fichajes, el club ha registrado dos salidas importantes: el delantero portugués Goncalo Ramos, que se ha marchado al AC Milan, y el centrocampista Lee Kang-in, que puso rumbo al Atlético de Madrid.

Además de la esperada llegada del lateral de Les Bleus Lucas Digne, procedente del Aston Villa, el club de la capital francesa busca reforzarse en el plano ofensivo.

El PSG había entablado negociaciones con el centrocampista del Mónaco Maghnes Akliouche y con el extremo marfileño Yan Diomandé, revelación de la temporada en la Bundesliga. Pero, según varios medios, habrían puesto fin a las negociaciones con Diomandé, igualmente pretendido por el Real Madrid.

*Con información de AFP