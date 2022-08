Captan a varios quetzales en los bosques de Huehuetenango

Un fotógrafo guatemalteco logró captar a un grupo de quetzales en los bosques de Huehuetenango, demostrando que la especie habita varios puntos de Guatemala.

Daniel Mérida se dedicó a buscar al ave nacional y su esfuerzo rindió frutos pues documentó a los ejemplares.



Luego de paciencia y mucha investigación, el ingeniero ambiental, técnico forestal, fotógrafo de naturaleza y conservacionista, se llevó 4 horas para lograr su objetivo.

"He fotografiado al quetzal en varios puntos y he tenido la suerte de verlo dos veces aquí en Huehuetenango, lo que más me emocionó fue encontrarlo en el municipio donde vivo, había escuchado que estaba en las montañas y dije, 'algún día lo voy a ver' y se dio la oportunidad de divisarlo en su hábitat, sobre todo en bosques que han sido conservados", dijo Mérida a Soy502.

"Encontrarlo fue una sorpresa hermosa, estaba en el bosque, solo, lo esperé un buen tiempo, estuve 3 horas buscando el ángulo perfecto, vi a 4 individuos: la hembra, el macho y los juveniles, que casualmente también eran un macho y una hembra, me puse muy nervioso y no pude captar a las hembras, luché contra las condiciones ambientales pero, lo más importante de esto, es el hecho de tener evidencia de que hay ejemplares en la localidad", explicó.

"Desconozco cuál es la cantidad de población en el lugar pues esto requiere de un estudio, pero las publicaciones son una gran herramienta para sensibilizar a la población, es necesario cambiar nuestra actitud hacia la importancia del bosque, pues es fuente de los recursos vitales, además de guardar gran diversidad, cada día se pierden miles de hectáreas y se ve menos a estas aves, que no pueden sobrevivir si su hábitat se pierde, restaurando estas áreas las especies pueden regresar, buscamos conservar estos recursos naturales para mantener la riqueza que se tiene"; agregó.

Mérida es un entusiasta de la observación de aves, así inició su pasión en la búsqueda de la especie. "La primera vez que vi al quetzal fue en San Rafael Pie de la Cuesta con mis amigos pajareros de Guatemala, conocí a Moisés Rodríguez que ha hecho mucho por esta actividad y me recomendó a Marvin W. Laynes, así ha sido mi aventura, también vi al quetzal en San mateo Ixtatán",

MIRA LAS IMÁGENES:

Daniel recabando imágenes del quetzal. (Foto: Cortesía Daniel Mérida)

El ave comiendo aguacatillo. (Foto: Cortesía Daniel Mérida)

Quetzal macho juvenil, sus plumas aún están saliendo. (Foto: Cortesía Daniel Mérida)

(Foto: Cortesía Daniel Mérida)