Subsidio a combustibles: Raíces no respalda al Ejecutivo y presenta otra propuesta

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La bancada Raíces propuso un subsidio de combustibles con reintegro directo a consumidores mediante factura electrónica y placa, rechazando la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

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La bancada Raíces anunció una iniciativa de ley para subsidiar el consumo de combustibles, con un modelo distinto al impulsado por el Ejecutivo.

La diputada Mercedes Monzón confirmó que su bloque no respalda la propuesta oficial al considerar que el beneficio favorece principalmente a las empresas distribuidoras y no llega de forma directa a los consumidores.

"No creemos que los subsidios a las grandes empresas sea lo que el pueblo de Guatemala necesita en este momento", indicó.

La bancada sostiene que los recursos del Estado deben llegar directo a la población y no a los importadores o distribuidores de combustible. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según explicó, la iniciativa desde Raíces plantea que el apoyo económico sea entregado directamente a los usuarios mediante un reintegro de Q10 por cada galón de combustible adquirido y evitar que los recursos sean canalizados a través de las compañías comercializadoras.

El mecanismo propuesto utilizaría la factura electrónica de compra y el número de placa del vehículo para registrar el consumo mensual; con esos datos, los beneficiarios podrían gestionar el cobro del subsidio a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según lo expuesto por la diputada Monzón.

El consumo se registrará mediante la factura electrónica y el número de placa, gestionando el cobro a través de una plataforma digital. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, indicó que el programa daría prioridad a los propietarios de vehículos particulares con motores de hasta 2.0 litros y también incluiría a los vehículos destinados al transporte de alimentos y al transporte colectivo, como taxis y buses urbanos y extraurbanos, mediante procedimientos específicos para cada sector.

También señaló que la propuesta fue elaborada como una alternativa al proyecto presentado por el oficialismo y mencionó que Estado debe apoyar directamente a las familias y no trasladar recursos a las empresas que importan y distribuyen combustibles.