El semillero de campeones que Jorge Alberto Coy construyó en Alta Verapaz

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Descubre el impacto de Jorge Alberto Coy, el visionario formador de atletas en Alta Verapaz que descubrió a Erick Barrondo. Su legado en el atletismo de Guatemala y su labor en la Federación Nacional de Atletismo trascienden a través de la formación de marchistas olímpicos y el desarrollo del deporte en Cobán

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Jorge Alberto Coy fue una figura conocida en las verapaces por su labor como formador de atletas, cuya vocación trascendió las pistas para convertirse en un motor de oportunidades para los jóvenes, especialmente en Alta Verapaz.

Desde muy temprano, Coy entendió que el deporte era más que competencia: era disciplina, constancia y una herramienta de cambio social.

Por ello, dedicó gran parte de su vida a trabajar con niños y niñas de comunidades verapacenses, detectando talento y guiándose con paciencia y compromiso.

Jorge Alberto Coy uno de los entrenadores de marcha con mayor visión en el país. (Foto: Redes Sociales)

Su enfoque no solo buscaba formar atletas de alto rendimiento, sino también ciudadanos con valores. Su nombre quedó marcado en la historia al ser quien descubrió y el primer formador del marchista Erick Barrondo, quien alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un logro sin precedentes para Guatemala.

Este hecho no solo posicionó a Barrondo en la élite mundial, sino que también evidenció la importancia del trabajo de base que Coy realizaba lejos de los reflectores.

Sin embargo, su legado va mucho más allá de un solo atleta. A lo largo de los años, fue pieza clave en la formación de figuras como Herlinda Xol, Luis Fernando García Bechinie, Melvin Cú y William Chamán, quienes reflejan la amplitud de su impacto en el atletismo nacional.

El entrenador y formador de marchistas Alberto Coy, descubrió el talento del medallista olímpico Erick Barrondo. (Foto: Redes Sociales)

Su capacidad y entrega lo llevaron a ser incorporado por la Federación Nacional de Atletismo como coordinador de la primera casa hogar de formación atlética en Cobán.

Desde allí impulsó un proyecto que brindaba techo, alimentación y entrenamiento a jóvenes con talento, consolidando un semillero deportivo en una región históricamente olvidada.

En el ámbito profesional, Coy se formó como entrenador en la Academia Deportiva Nacional, donde cursó los niveles uno y dos.

A lo largo de su trayectoria cosechó diversos triunfos. (Foto: Redes Sociales)

Además, fortaleció su preparación con certificaciones de la Federación Internacional de Atletismo, alcanzando también estos niveles, lo que le permitió mantenerse actualizado y aplicar metodologías.

Quienes lo conocieron coinciden en que su mayor virtud fue la cercanía con sus atletas. Más que un entrenador, fue un mentor que acompañó procesos personales y deportivos, sembrando sueños en cada joven que encontró en el camino.

Así, la trayectoria de Jorge Alberto Coy permanece como un ejemplo de entrega y pasión por el deporte; falleció en noviembre de 2022, a los 59 años, luego de sufrir quebrantos de salud durante varios meses.

Tras su muerte, Erick Barrondo compartió palabras de agradecimiento al que fue su formador: "Hasta siempre profe. Gracias amigo por qué por todo y por tanto", declaró en ese momento, forma con la que se despidió el medallista olímpico de su primer entrenador.