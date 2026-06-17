La razón por la que cuerpo de Oliver Tree no ha sido identificado

Según las autoridades brasileñas el cuerpo de Oliver Tree aún no ha podido ser identificado debido al estado en el que quedó luego de que el helicóptero donde se transportaba cayera y se incendiara.
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El domingo 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil dos helicópteros chocaron, en uno se desplazaban 5 personas y en el otro únicamente iba el piloto.
El Instituto de Médico-Legal (IML) de Brasil informó que, en el área donde cayó el helicóptero donde viajaba Oliver Tree, se confirmó la identidad de los cuerpos de Gaspi y Lucas Vignale.
Sin embargo, no se ha podido reconocer a Oliver ya que su cuerpo quedó calcinado. Esto ocurrió en Recreio dos Bandeirantes, bajo concesionario de vehículos eléctricos.
Según los forenses es difícil de ser examinado para comprobar que sean sus restos, por ello examinan los registros dentales y realizan pruebas de ADN.
Gaspi y Lucas Vignale fueron identificados por sus huellas dactilares y el único que ya ha sido velado por sus familiares es Lucas Frota.
A más de dos días del accidente aéreo siguen investigando lo ocurrido, la hipótesis que se maneja es que uno de los helicópteros viajaba de manera ilegal.
En el lugar se aprecia las maletas de algunos de los viajeros, que habrían caido primero mientras el transporte aéreo se desplomaba.
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