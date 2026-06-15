Real Madrid confirma a Marc Cucurella como su primer fichaje

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Objeto de críticas por no contar con ningún español en el Mundial, el Real Madrid dio un nuevo paso en su proyecto para el curso 2026-2027 al hacerse con el lateral izquierdo de La Roja Marc Cucurella, procedente del Chelsea.

El club blanco confirmó este lunes el acuerdo alcanzado con el conjunto londinense para el traspaso del jugador catalán, que militará en el Real Madrid las seis próximas temporadas. Según informaciones de diferentes medios, la operación se habría cerrado por una cifra cercana a los 55 millones de euros.

"El Real Madrid y el Chelsea han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", indicó el Real en un escueto comunicado en su página de internet.

Pasado culé

Cucurella, de 27 años, llegó al Chelsea en 2022 procedente del Brighton, luego de haberse formado en la cantera del FC Barcelona y de un paso por el Eibar y el Getafe.

El Chelsea terminó décimo en la Premier la temporada pasada, en una campaña decepcionante. Cucurella se mostró muy crítico con la decisión de destituir a Enzo Maresca en enero.

Al español le quedaban dos años de contrato en el club londinense, con el que ganó el Mundial de Clubes y la Conference League.

El club merengue está también muy cerca de fichar al defensor del Liverpool, Ibrahima Konaté, cuando termine su contrato en Anfield, mientras suenan también los nombres de Bernardo Silva y Denzel Dumfries.