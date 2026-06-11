Real Madrid confirma el fichaje de Mourinho como entrenador hasta 2029

-

Mourinho vuelve al Real Madrid, así lo ha oficializado el club español en sus redes sociales.

Como se esperaba desde hace días, el Real Madrid anunció oficialmente al portugués José Mourinho como su nuevo entrenador y el contrato es por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, informó el club español este jueves en un comunicado.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho como entrenador del primer equipo para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienza la pretemporada", dijo la entidad en su breve texto.

Comunicado Oficial: José Mourinho — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

Mourinho afrontará así una segunda etapa al frente del Real Madrid, un equipo al que ya entrenó entre 2010 y 2013.

El técnico portugués como entrenador del primer equipo merengue en sustitución de Álvaro Arbeloa. Se tiene previsto que se incorporará el 13 de julio y se incorporará al club el próximo 13 de julio.

De esta manera se cumple una de las promesas electorales del presidente Florentino Pérez, quien superó en las pasadas elecciones a Enrique Riquelme.

En los días anteriores se conoció que los madridistas pagaron 15 millones de euros por la cláusula de rescisión de Mou.