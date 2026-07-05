Recuperan cuerpos de dos menores que fallecieron ahogados en Quiché

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Los cuerpos de dos adolescentes, quienes presuntamente fallecieron por asfixia por sumersión, fueron localizados en un río del sector El Taracón, en Sacapulas, Quiché durante un operativo de búsqueda.

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Dos adolescentes fueron localizados sin vida en un río del sector El Taracón, caserío Los Trapichitos, en el municipio de Sacapulas, Quiché, luego de un operativo de búsqueda.

Dos adolescentes fueron encontrados sin vida en un río del sector El Taracón, en el caserío Los Trapichitos, municipio de Sacapulas, Quiché. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con la información preliminar, ambos fallecieron por posible asfixia por sumersión.

La recuperación de los cuerpos estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios con el apoyo de un integrante de la Brigada de Rescate Acuático, (Hombre Rana)

Dos adolescentes fueron localizados sin vida en un río del sector El Taracón, caserío Los Trapichitos, en el municipio de Sacapulas, Quiché, luego de un operativo de búsqueda.#BomberosVoluntarios #HombreRana pic.twitter.com/BEuhPY7At3 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 5, 2026

Al concluir las labores en el lugar, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias necesarias.