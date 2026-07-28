Reforma al Banco de Datos Genéticos busca fortalecer resolución de delitos

-

La Comisión de Justicia del Congreso analiza reformar el Banco de Datos Genéticos para corregir vacíos operativos y optimizar las investigaciones criminales en Guatemala.

TE PUEDE INTERESAR: El trabajo del Inacif es clave para el sistema de justicia

La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso continúa con el estudio de la iniciativa 6598, que plantea una serie de cambios a la Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense.

La propuesta busca reforzar el funcionamiento de esta herramienta, utilizada por las autoridades para apoyar investigaciones criminales mediante el análisis de perfiles genéticos.

El presidente de la comisión, el diputado Álvaro Arzú, explicó que representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), expusieron la importancia que tiene el banco de datos para la investigación de delitos.

La reforma busca definir qué institución debe resguardar las evidencias físicas tras extraer el ADN, aliviando la carga del INACIF, que actualmente custodia más de 140 mil indicios. (Foto: Archivo/Soy502)

Según se indicó, esta base de información ha permitido resolver casos complejos y llevar ante la justicia a responsables de hechos criminales.

Arzú se refirió a un caso ocurrido en Mazatenango, donde el uso de perfiles genéticos fue determinante para identificar, capturar y lograr la condena de integrantes de una banda de violadores en serie.

También mencionó que este tipo de resultados manifiestan el valor que tiene esta herramienta para fortalecer el trabajo de investigación.

Sobre la reforma

El Banco de Datos Genéticos existe desde 2017 mediante el Decreto 22-2017 del Congreso.

Esta reforma busca es actualizar la legislación para corregir algunos vacíos que, con el paso de los años, han surgido durante la aplicación de la ley y que hoy generan dificultades operativas entre las instituciones encargadas.

Uno de los principales cambios tiene que ver con la custodia de los indicios utilizados en investigaciones. Al respecto, Arzú señaló que cuando el INACIF recibe una prenda de vestir u otra evidencia para realizar un análisis genético, únicamente necesita extraer el perfil de ADN.

La propuesta contempla asignar un porcentaje específico del presupuesto del INACIF para mantener equipos, adquirir insumos y fortalecer la capacidad técnica del banco. (Imagen: captura de pantalla)

Sin embargo, después de ese procedimiento existe un vacío sobre qué institución debe conservar físicamente esa evidencia.

El diputado Arzú mencionó que actualmente el INACIF mantiene bajo su resguardo más de 140 mil indicios, cuando, según la institución, esa responsabilidad debería recaer en el Ministerio Público (MP)

La iniciativa también contempla fortalecer el funcionamiento del Banco de Datos Genéticos mediante una mayor asignación de recursos al INACIF.

La propuesta plantea destinar un porcentaje específico del presupuesto de la institución para garantizar el mantenimiento de equipos especializados, la compra de insumos y el fortalecimiento de la capacidad técnica del banco.

Por ahora, tras las observaciones técnicas presentadas por el INACIF, la Comisión de Reformas al Sector Justicia decidió integrar una mesa de trabajo conjunta para revisar el contenido de la iniciativa y elaborar un nuevo proyecto de dictamen con los ajustes necesarios.