Se registran dos sismos seguidos durante la mañana de este domingo

Los movimientos telúricos tuvieron pocos minutos de diferencia.
EN CONTEXTO: Temblor de 4.5 sacudió parte del país esta madrugada de domingo
Continúan los sismos en el país, cuyo epicentro sigue siendo el Océano Pacífico.
Dos nuevos temblores se registraron esta mañana de domingo 26 de julio, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)
El primer sismo ocurrió a las 9:33 horas con magnitud 4.4. La profundidad registrada fue de 46.17 kilómetros.
15 minutos después, a las 9:48 horas, se registró un segundo movimiento de magnitud 4.2 y con una profundidad de 17.29 kilómetros.