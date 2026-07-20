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Horas antes: así captaron a víctimas de ataque armado en San Miguel Dueñas (video)

  • Por Soy502
20 de julio de 2026, 10:55
El ataque ocurrió durante la noche del pasado sábado. (Foto: captura de video)

El ataque ocurrió durante la noche del pasado sábado. (Foto: captura de video)

Las imágenes muestran cómo las víctimas manejan armas de grueso calibre. 

EN CONTEXTO: FUERTE VIDEO: Comando armado ataca a tiros a integrantes de un picop

Un ataque armado se registró la noche del 18 de julio en el ingreso a San Miguel Dueñas.

Hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes de un picop, les bloquearon el paso y les dispararon en varias ocasiones. 

Durante el ataque, dos personas fallecieron y una más resultó gravemente herida.

Una de las víctimas mortales fue identificada como Christian Alexander López Pérez, de 34 años, alias "Tiny Boy".

Momentos antes del ataque, una de las camionetas señaladas ya aguardaba la llegada del picop y permanecía estacionada a un costado de la ruta.

Luego del crimen, un video de las víctimas ha salido a luz, en donde se ve cómo manipulan armas de grueso calibre.

Mira aquí el video: 

El hecho causó conmoción dado la agresividad y violencia con el que fue perpetuado. La emboscada fue planificada y ejecutada por sujetos se movilizaban en un convoy.

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