Las remesas a Guatemala crecen un 7% durante el primer semestre de 2026

-

El flujo de dinero enviado por los migrantes desde Estados Unidos sumó US$12,978.5 millones en la mitad del año, lo que representa un alivio directo para la economía de siete millones de guatemaltecos.

OTRAS NOTICIAS: MEM autoriza inscripción de tres terminales para distribuir alcohol carburante

Un total de US$12,978.5 millones en remesas familiares ingresaron a Guatemala entre enero y junio de 2026, marcando un crecimiento interanual del 7% y fijando una nueva cifra histórica para un primer semestre en el país.

El reporte estadístico publicado este martes por el Banco de Guatemala (Banguat) confirma que el flujo de divisas enviado por los migrantes superó de forma contundente los US$12,127.7 millones recibidos durante el mismo periodo de 2025, consolidándose como el principal motor de la economía nacional.

Solo durante junio, los trabajadores guatemaltecos en el extranjero inyectaron un total de US$2,325.5 millones a la economía nacional, registrando una variación interanual positiva del 4.78% frente a los US$2,219.31 millones captados en el mismo mes del año anterior, según los registros del Banguat.

Entre enero y junio de 2026 ingresó un total de US$12,978.5 millones en remesas familiares a Guatemala. (Foto: Canva/Soy502)

Proyección anual

Las autoridades del Banco de Guatemala han estimado que el crecimiento del envío de remesas para el cierre de 2026 estará en torno al 5%, lo que situaría el monto total acumulado para finales de este año en unos US$26,806.7 millones aproximados, superando el récord histórico de US$25,530.2 millones alcanzado durante todo el ejercicio de 2025.

De acuerdo a diversos estudios, más de tres millones de guatemaltecos están radicados actualmente en Estados Unidos y la mayoría de ellos trabaja en condición irregular, según las estimaciones oficiales y los datos de registro consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se estima que más de 3 millones de guatemaltecos está en Estados Unidos y trabajan en condición irregular. (Foto: Canva/Soy502)

El impacto real

El dinero que llega mes a mes desde el exterior no se disuelve en las grandes cifras macroeconómicas, sino que se convierte en el motor diario de las comunidades más vulnerables.

Los migrantes envían sus aportes a un estimado de 1.7 millones de hogares guatemaltecos, generando un impacto de subsistencia directo en la vida de siete millones de personas ubicadas de forma mayoritaria en las regiones con los índices de pobreza más elevados del territorio nacional, de acuerdo con los estudios de cobertura socioeconómica gubernamentales.

Del monto total que envían los trabajadores, el 60% se destina a la cobertura del consumo diario y necesidades básicas, el 30% se invierte en la construcción o mejora de viviendas y el 10% restante se canaliza hacia inversiones sociales como salud y educación, según las estimaciones de la banca central.

Ingreso de remesas familiares 2025-2026

(Datos en millones de US$) Mes Año 2025 Año 2026 Enero US$1,817.6 US$1,954.7 Febrero US$1,821.4 US$1,893.9 Marzo US$2,003.7 US$2,441.8 Abril US$1,984.6 US$2,141.2 Mayo US$2,281.1 US$2,221.4 Junio US$2,219.3 US$2,325.5 Julio US$2,366.0 Agosto US$2,368.0 Septiembre US$2,106.7 Octubre US$2,390.0 Noviembre US$1,930.6 Diciembre US$2,241.3 TOTAL US$25,530.2 US$12,978.5

Fuente: Banco de Guatemala.