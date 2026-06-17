Trámite de DPI en línea: Ahorra tiempo con la aplicación RENAP

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Te detallamos cómo tramitar tu primer DPI en Guatemala, los requisitos para la reposición por robo o extravío y el proceso de renovación en el Renap.

El Documento Personal de Identificación (DPI) es el instrumento oficial que acredita la identidad de toda persona mayor de 18 años en Guatemala.

De carácter personal e intransferible, este documento es indispensable para efectuar gestiones legales, administrativas, bancarias, comerciales y políticas, además de ser el único válido para ejercer el derecho al voto.

Quienes han alcanzado la mayoría de edad y aún no cuentan con su DPI deben iniciar el trámite correspondiente ante el Registro Nacional de las Personas (Renap).

El documento se entrega 30 días después de haberlo solicitado. (Foto: Archivo)

El primer requisito es presentar el Certificado de Nacimiento, el cual también se solicita en el Renap y no debe tener más de seis meses de emisión.

Asimismo, es necesario efectuar un pago de Q100 en Banrural. Con estos documentos en mano, original y copia, el interesado puede acudir a cualquier oficina del Renap.

Durante el proceso, el personal registrará los datos del solicitante, tomará sus huellas digitales y una fotografía, además de requerir la firma en documentos oficiales, la cual quedará asociada al DPI de forma permanente.

El DPI tiene una vigencia de 10 años. (Foto: Archivo)

Posteriormente, el usuario recibirá una notificación por mensaje de texto con la fecha en la que deberá presentarse a recoger su documento.

Reposición y renovación

En caso de extravío, robo o deterioro del DPI, el trámite de reposición también se realiza en una sede del Renap. Para ello, se debe cancelar Q100 por el documento y Q15 por el Certificado de Nacimiento, además de presentar copia del Boleto de Ornato.

El DPI tiene una vigencia de 10 años. Al finalizar este período, es obligatorio renovarlo. Sin embargo, las personas mayores de 60 años están exentas del pago de certificación de nacimiento y del costo del documento. Para quienes superan los 70 años, el DPI tiene vigencia indefinida.

Las personas de 60 años no pagan por hacer el trámite. (Foto: Archivo)

Opciones digitales

El Renap también ofrece la posibilidad de iniciar el trámite en línea mediante la aplicación RENAP SE o a través del sitio web oficial www.renap.gob.gt.

En estos casos, es necesario contar con el número de boleta de pago bancario y el Certificado de Nacimiento, el cual puede gestionarse dentro de las mismas plataformas.

Actualmente, el Renap dispone de más de 340 oficinas registrales en todo el país. Independientemente de si el trámite se inicia de forma presencial o digital, el usuario deberá acudir a una de estas sedes para la entrega final del documento.