¿Buscas tu primera licencia de conducir? Aquí los requisitos obligatorios

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Conoce el proceso y los requisitos indispensables para obtener tu primera licencia de conducir en Guatemala. Desde la presentación del DPI y la solvencia de multas, hasta los detalles del examen teórico-práctico

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Obtener la licencia de conducir es un requisito indispensable para circular de forma legal en las vías del país. Este documento certifica que una persona cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para manejar vehículos, ya sean automóviles, motocicletas o un tipo de tractor, según la categoría solicitada.

El proceso inicia con la aprobación de evaluaciones teóricas y prácticas, en las que se mide tanto el conocimiento de la normativa de tránsito como la destreza al volante. Para presentarse a estas pruebas, es necesario reunir una serie de documentos obligatorios.

Los exámenes se efectúan en Cecoves. (Foto: Cortesía AGN)

Según el sitio oficial de https://transito.gob.gt/primera-licencia/ se debe presentar el Documento Personal de Identificación (DPI), en original y copia, así como una constancia de solvencia de multas.

También se solicita el certificado de aprobación del examen teórico-práctico, el cual debe ser emitido por una escuela de automovilismo autorizada por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.

También es necesario practicarse un examen de la vista. (Foto: Cortesía PNC)

A esto se suma la factura electrónica del pago correspondiente a dicho certificado, además de un examen de la vista practicado por un profesional colegiado activo. Este último también debe incluir su factura original y copia.

Asimismo, el solicitante debe presentar el recibo de pago por los años de vigencia que desee para su licencia, trámite que se efectúa en agencias de Banrural ubicadas en los centros autorizados.

Se deben de ganar exámenes teóricos y prácticos. (Foto: Cortesía PNC)

Otro aspecto importante es que el aspirante debe saber leer y escribir en el idioma oficial del país. En casos excepcionales, el Departamento de Tránsito puede aplicar evaluaciones especiales para determinar el nivel de conocimiento de personas que no cumplen con este requisito.

Lo que viene

Una vez reunida toda la documentación, el interesado debe acudir a un Centro de Emisión de Licencias para continuar con el trámite. Como parte del proceso, es obligatorio asistir a los Centros de Evaluación de Conductores de Vehículos (Cecoves), donde se hace la prueba integral con un costo aproximado de Q700.

Se deben presentar los recibos de pago. (Foto: Cortesía PNC)

Esta evaluación tiene una duración de entre una hora y media y dos horas.

En el caso de menores, la edad mínima para aplicar es de 16 años. Ellos deben presentar una certificación de nacimiento reciente emitida por el Registro Nacional de las Personas, así como una carta de responsabilidad firmada por el padre o tutor legal y autenticada por un abogado.

También deberán adjuntar copia del DPI del responsable y el comprobante de pago correspondiente.