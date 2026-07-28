Reportan que mayoría de homicidios se concentran en diez departamentos

Según el Índice de Denuncias de Delitos, diez departamentos del país concentran la mayor cantidad de homicidios.
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Diez departamentos concentran el 85 % de los homicidios registrados en Guatemala, de acuerdo con el más reciente Índice de Denuncias de Delitos (IDD), elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers.
El departamento de Guatemala encabeza la lista al concentrar, por sí solo, el 49 % de los asesinatos reportados en el país.
Durante la presentación del estudio, el analista asociado del CIEN, David Casasola, explicó que en junio de 2026 se registraron diez homicidios más que en el mismo mes del año anterior, lo que elevó la tasa nacional a 16.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El análisis también revela que el 16 % de las víctimas fueron mujeres y que la mayor incidencia de homicidios se concentra en personas de entre 18 y 35 años.
En la Ciudad de Guatemala, seis de cada diez homicidios ocurridos durante el primer semestre del año se registraron en las zonas 1, 6, 7, 12 y 18.
Extorsiones siguen encabezando las denuncias
En cuanto a otros delitos, Casasola indicó que las extorsiones continúan siendo el ilícito con mayor número de denuncias. Solo en junio se contabilizaron 1,264 casos, mientras que durante el primer semestre de 2026 se acumularon 8,707 reportes.