¡Utiliza vías alternas! Reportan cierre vial en el ingreso de la USAC (Video)

-

El ambiente se ha tornado tenso en las cercanías de la Universidad de San Carlos, desde las primeras horas de este miércoles 1 de junio.

Este miércoles 1 de junio se registraron disturbios en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), entre empleados y manifestantes por la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC,

La Policía Municipal de Tránsito informó sobre un cierre vial en ingreso a la universidad en el sector 11 avenida. Asimismo, reportaron la presencia de personas con mantas y grupo de encapuchados en un bus, generando afectación en la circulación del sector.

Mientras, agentes de la PMT brindan apoyo y ayuda en la regulación del tránsito y monitoreo de la movilidad.